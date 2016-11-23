«Боруссия» разгромила «Легию». Команды на двоих забили 12 мячей

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» на домашнем стадионе разгромила «Легию» со счетом 8:4.

В составе победителей хет-трик оформил Марко Ройс, дубль у Синдзи Кагавы и по разу отличились Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак, а у гостей дважды забил Александар Прийович и по одному мячу забили Михал Кухарчик и Неманья Николич.

Параллельный матч группы F завершился победой мадридского «Реала» над «Спортингом» со счетом 2:1.

Команда из Дортмунда с 13-ю очками возглавляет группу, далее «Реал» - 11 очков, «Спортинг» - три очка, «Легия» - одно очко.

В следующем туре европейского турнира «Боруссия» отправится в Мадрид, где 7 декабря сыграет с «Реалом», а «Легия» в этот же день примет «Спортинг».

Лига чемпионов

Групповой этап

5-й тур