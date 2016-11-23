«Боруссия» разгромила «Легию». Команды на двоих забили 12 мячей
В матче пятого тура
группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» на домашнем стадионе разгромила «Легию»
со счетом 8:4.
В составе победителей хет-трик оформил Марко Ройс, дубль у
Синдзи Кагавы и по разу отличились Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак,
а у гостей дважды забил Александар Прийович и по одному мячу забили Михал
Кухарчик и Неманья Николич.
Параллельный матч группы F завершился победой мадридского «Реала»
над «Спортингом» со счетом 2:1.
Команда из Дортмунда с 13-ю очками возглавляет группу, далее
«Реал» - 11 очков, «Спортинг» - три
очка, «Легия» - одно очко.
В следующем туре европейского турнира «Боруссия» отправится
в Мадрид, где 7 декабря сыграет с «Реалом», а «Легия» в этот же день примет «Спортинг».
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Прийович 10 (0:1). Кагава 17 (1:1). Кагава 18 (2:1). Шахин 20 (3:1). Прийович 24 (3:2). Дембеле 29 (4:2). Ройс 32 (5:2). Ройс 52 (6:2). Кухарчик 57 (6:3). Пасслак 81 (7:3). Николич 83 (7:4). Ройс 90 (8:4).
Состав
Боруссия: Вайденфеллер, Бартра (Дурм, 62), Гинтер, Шахин (Обамеянг, 70), Пулишич, Пасслак, Роде, Ройс, Кагава, Кастро, Дембеле (Шюррле, 72)
Легия: Черняк, Бережински, Червинский, Паздан, Жезничак, Копчински, Гильерме (Йодловец, 55), Радович, Оджиджа-Офоэ (Николич, 75), Прийович (M. Wieteska, 69), Кухарчик
Предупреждения:
Гинтер, 88 - Оджиджа-Офоэ, 61; Паздан, 64
Судья:
Martin Strombergsson
Место и дата
22 ноября 22:45, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция