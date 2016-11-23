Лемар принес победу «Монако» в матче с «Тоттенхэмом»

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Монако» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Джибриль Сидибе, Тома Лемар, у гостей единственный мяч забил Харри Кейн.

Стоит отметить, форвард хозяев поля Радамель Фалька на 11-й минуте не реализовал пенальти.

В параллельном матче группы Е ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Байером» (1:1).

Монегаски с 11-ю очками лидируют в группе, у «Байера» - семь очков, у «Тоттенхэма» - четыре, у армейцев – три.

В следующем туре европейского турнира «Монако» отправится в Леверкузен, где 7 декабря сыграет с «Байером», а «Тоттенхэм» в этот же день примет ЦСКА.

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