Лемар принес победу «Монако» в матче с «Тоттенхэмом»
В матче пятого тура
группового раунда Лиги чемпионов «Монако» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом
2:1.
В составе победителей отличились Джибриль Сидибе, Тома Лемар,
у гостей единственный мяч забил Харри Кейн.
Стоит отметить, форвард хозяев поля Радамель Фалька на 11-й
минуте не реализовал пенальти.
В параллельном матче группы Е ЦСКА на своем поле сыграл
вничью с «Байером» (1:1).
Монегаски с 11-ю очками лидируют в группе, у «Байера» - семь
очков, у «Тоттенхэма» - четыре, у армейцев – три.
В следующем туре европейского турнира «Монако» отправится в
Леверкузен, где 7 декабря сыграет с «Байером», а «Тоттенхэм» в этот же день
примет ЦСКА.
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Монако - Тоттенхэм - 2:1 (0:0)
Голы
Сидибе 48 (1:0). Кейн 52 (1:1 - пен.). Лемар 53 (2:1).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Менди, Силва, Лемар (Моутинью, 79), Бакайоко, Фалькао (Раджи, 87), Жермен (Каррильо, 77)
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Виммер, Триппьер, Дембеле (Эриксен, 65), Ваньяма, Алли, Уинкс (Сиссоко, 76), Дайер, Кейн, Сон Хын Мин (Янссен, 65)
Незабитые пенальти
Фалькао (Монако), 10
Предупреждения:
Глик, 51; Фалькао, 56 - Дайер, 9; Дембеле, 20; Триппьер, 83
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
22 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция