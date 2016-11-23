«Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» в Лиге чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи и Марио Манджукич, в составе хозяев поля единственный мяч забил Николах Пареха.

Стоит отметить, что «Севилья» с 36-й минуты играла в меньшинстве, Франко Васкес получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В параллельном матче группы Н «Лион» с минимальным счетом обыграл загребское «Динамо». (1:0).

«Ювентус» с 11-ю очками лидирует в группе, у «Севильи» на одно очко меньше, у «Лиона» - семь очков, у «Динамо» ни одного.

В следующем туре европейского турнира подопечные Массимилиано Аллегри 7 декабря примут «Динамо», а «Севилья» на выезде в этот же день сыграет с «Лионом».

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