«Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» в Лиге чемпионов
В матче пятого тура
группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» со счетом
3:1.
В составе победителей
отличились Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи и Марио Манджукич, в составе
хозяев поля единственный мяч забил Николах Пареха.
Стоит отметить, что «Севилья»
с 36-й минуты играла в меньшинстве, Франко Васкес получил вторую желтую
карточку и покинул поле.
В параллельном матче
группы Н «Лион» с минимальным счетом обыграл загребское «Динамо». (1:0).
«Ювентус» с 11-ю очками лидирует в группе, у «Севильи» на
одно очко меньше, у «Лиона» - семь очков, у «Динамо» ни одного.
В следующем туре европейского турнира подопечные
Массимилиано Аллегри 7 декабря примут «Динамо», а «Севилья» на выезде в этот же
день сыграет с «Лионом».
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Пареха 10 (1:0). Маркизио 45 (1:1 - пен.). Бонуччи 85 (1:2). Манджукич 90 (1:3).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Рами, Мариано (Краневиттер, 77), Эскудеро, Пареха, Меркадо, Витоло, Иборра, Васкес, Н'Зонзи, Вьетто (Сарабиа, 46)
Ювентус: Буффон, Эвра (Стураро, 73), Алвес, Алекс, Ругани, Бонуччи, Куадрадо (Кьеллини, 87), Пьянич (Кен, 84), Маркизио, Хедира, Манджукич
Предупреждения:
Васкес, 31; Меркадо, 41; Иборра, 90 - Манджукич, 25; Хедира, 42; Эвра, 65; Куадрадо, 72
Удаления:
Васкес, 36 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция