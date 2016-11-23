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«Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи и Марио Манджукич, в составе хозяев поля единственный мяч забил Николах Пареха.

Стоит отметить, что «Севилья» с 36-й минуты играла в меньшинстве, Франко Васкес получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В параллельном матче группы Н «Лион» с минимальным счетом обыграл загребское «Динамо». (1:0).

«Ювентус» с 11-ю очками лидирует в группе, у «Севильи» на одно очко меньше, у «Лиона» - семь очков, у «Динамо» ни одного.

В следующем туре европейского турнира подопечные Массимилиано Аллегри 7 декабря примут «Динамо», а «Севилья» на выезде в этот же день сыграет с «Лионом».

Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур

Матч

Севилья - Ювентус - 1:3 (1:1)

Голы

Пареха 10 (1:0). Маркизио 45 (1:1 - пен.). Бонуччи 85 (1:2). Манджукич 90 (1:3).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Рами, Мариано (Краневиттер, 77), Эскудеро, Пареха, Меркадо, Витоло, Иборра, Васкес, Н'Зонзи, Вьетто (Сарабиа, 46)

Ювентус: Буффон, Эвра (Стураро, 73), Алвес, Алекс, Ругани, Бонуччи, Куадрадо (Кьеллини, 87), Пьянич (Кен, 84), Маркизио, Хедира, Манджукич

Предупреждения:

Васкес, 31; Меркадо, 41; Иборра, 90 - Манджукич, 25; Хедира, 42; Эвра, 65; Куадрадо, 72

Удаления:

Васкес, 36 - нет

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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