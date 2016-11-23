Варан и Бензема принесли победу «Реалу» в матче со «Спортингом
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский
«Реал» на выезде обыграл «Спортинг» со счетом 2:1.
В составе победителей отличились французы Рафаэль Варан и
Карим Бензема, у хозяев поля единственный мяч забил Андриен Силва.
Стоит отметить, португальская команда с 64-й минуты играла в
меньшинстве, Жоау Перейра покинул поле, получив прямую красную карточку за
толчок соперника.
В параллельном матче группы F «Боруссия» разгромила
«Легию» со счетом 8:4.
Команда из Дортмунда с 13-ю
очками возглавляет группу, далее «Реал» - 11 очков, «Спортинг» - три
очка, «Легия» - одно очко.
В следующем туре
европейского турнира мадридская команда 7 декабря примет «Боруссию», а «Спортинг»
на выезде сыграет в этот же день с «Легией».
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Варан 29 (0:1). Силва 80 (1:1 - пен.). Бензема 87 (1:2).
Состав
Спортинг: Патрисиу, Перейра Ж., Коатес, Силва, Семеду, Мартинш, Сезар (Кэмпбелл, 62), Карвалью, Руис Б. (Скелотто, 67), Зеегелар, Дост (Андре, 76)
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Коэнтрау, 71), Ковачич, Иско (Бензема, 67), Бэйл (Асенсио, 58), Модрич, Васкес, Роналду
Предупреждения:
Руис Б., 57; Кэмпбелл, 90; Андре, 90 - Марсело, 40; Ковачич, 65
Удаления:
Перейра Ж., 64 - нет
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
22 ноября 22:45, Жозе Алваладе, Онлайн-трансляция