«Боруссия» и «Легия» побили рекорд Лиги чемпионов по количеству голов в матче
В матче пятого
тура группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» и «Легия» (8:4) забили на
двоих 12 мячей, тем самым установили новый рекорд турнира по количеству голов в
одной встрече.
Предыдущий
рекорд был установлен в ноябре 2003 года, тогда «Монако» обыграл «Депортиво» со
счетом 8:3.
Напомним,
в составе дортмундцев хет-трик оформил Марко Ройс, дубль у Синдзи
Кагавы и по разу отличились Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак, а у
гостей дважды забил Александар Прийович и по одному мячу забили Михал Кухарчик
и Неманья Николич.
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Прийович 10 (0:1). Кагава 17 (1:1). Кагава 18 (2:1). Шахин 20 (3:1). Прийович 24 (3:2). Дембеле 29 (4:2). Ройс 32 (5:2). Ройс 52 (6:2). Кухарчик 57 (6:3). Пасслак 81 (7:3). Николич 83 (7:4). Ройс 90 (8:4).
Состав
Боруссия: Вайденфеллер, Бартра (Дурм, 62), Гинтер, Шахин (Обамеянг, 70), Пулишич, Пасслак, Роде, Ройс, Кагава, Кастро, Дембеле (Шюррле, 72)
Легия: Черняк, Бережински, Червинский, Паздан, Жезничак, Копчински, Гильерме (Йодловец, 55), Радович, Оджиджа-Офоэ (Николич, 75), Прийович (M. Wieteska, 69), Кухарчик
Предупреждения:
Гинтер, 88 - Оджиджа-Офоэ, 61; Паздан, 64
Судья:
Martin Strombergsson
Место и дата
22 ноября 22:45, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция