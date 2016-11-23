«Боруссия» и «Легия» побили рекорд Лиги чемпионов по количеству голов в матче

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» и «Легия» (8:4) забили на двоих 12 мячей, тем самым установили новый рекорд турнира по количеству голов в одной встрече.



Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2003 года, тогда «Монако» обыграл «Депортиво» со счетом 8:3.

Напомним, в составе дортмундцев хет-трик оформил Марко Ройс, дубль у Синдзи Кагавы и по разу отличились Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак, а у гостей дважды забил Александар Прийович и по одному мячу забили Михал Кухарчик и Неманья Николич.

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