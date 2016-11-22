Владимир Аликин: Видимо, прошлые старты научили Шипулина, что говорить надо после побед

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин высказался о готовности к сезону лидера команды Антона Шипулина.

«Я не уверен, что Шипулин подходит к началу сезона в оптимальной форме. В соревновании с лыжниками на 15 км свободным стилем Антон уступил лидеру 1 минуту 20 секунд. В свою очередь, другой биатлонист, болгарин Владимир Илиев, который никогда не отличался скоростными навыками, отстал от победителя на 1 минуту 40 секунд.

При отличном скольжении и идеальной трассе это настораживает. Радует, что в этом году Шипулин немного успокоился и перестал давать громкие интервью. Видимо, прошлые сезоны научили его, что говорить надо после побед, а не перед важными стартами», – сказал Аликин в интервью «Известиям».

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 27 ноября по 4 декабря в шведском Эстерсунде.