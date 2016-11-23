Виталий Петров: Была бы возможность, выступал бы сразу в трёх чемпионатах

Бывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров поделился планами на следующий год.

«Сейчас сезон чемпионата мира в гонках на выносливость (WEC) закончился. Думаю, всем нужна неделя, чтобы прийти в себя, а дальше уже потихонечку будут активизироваться переговоры.

Была бы у меня возможность, я бы выступал сразу в трёх чемпионатах – условно, Ле-Мане, DTM, ELMS, ралли не очень высокого уровня. Может быть, в ралли-кроссе, но там нужна очень хорошая техника: если чуть-чуть «лошадей» не хватает, сильных результатов не покажешь. В общем, точно есть план выступать», - цитирует Петрова «Чемпионат.com».

Напомним, Петров по прозвищу «выборгская ракета» стал первым российским пилотом «Формулы-1». В 2016 году 32-летний россиянин выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 в составе команды «SMP Racing».