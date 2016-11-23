«Лестер» обыграл «Брюгге» благодаря голам Окадзаки и Мареза

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лестер» на домашнем стадионе обыграл «Брюгге» со счетом 2:1.

У победителей отличились Синдзи Окадзаки и Рияд Марез, у гостей единственный мяч забил Хосе Искьердо.

В параллельном матче группы G «Порту» сыграл вничью с «Коппенгагеном» (0:0).

«Лисы» с 13-ю очками лидируют в группе, у «Порту» - восемь очков, у «Копенгагена» - шесть, у «Брюгге» - ни одного.

В следующем туре европейского турнира «Лестер» 7 декабря на выезде сыграет с «Порту», а «Брюгге» в этот же день примет «Копенгаген».

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