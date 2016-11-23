«Лестер» обыграл «Брюгге» благодаря голам Окадзаки и Мареза
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лестер»
на домашнем стадионе обыграл «Брюгге» со счетом 2:1.
У победителей отличились Синдзи Окадзаки и Рияд Марез, у
гостей единственный мяч забил Хосе Искьердо.
В параллельном матче
группы G «Порту» сыграл вничью с «Коппенгагеном» (0:0).
«Лисы» с 13-ю очками лидируют в группе, у «Порту» - восемь очков,
у «Копенгагена» - шесть, у «Брюгге» - ни одного.
В следующем туре европейского турнира «Лестер» 7 декабря на
выезде сыграет с «Порту», а «Брюгге» в этот же день примет «Копенгаген».
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Лестер Сити - Брюгге - 2:1 (2:0)
Голы
Окадзаки 5 (1:0). Марез 30 (2:0 - пен.). Искьердо 52 (2:1).
Состав
Лестер Сити: Цилер, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Олбрайтон (Амарти, 78), Дринкуотер, Кинг, Марез (Шлупп, 68), Окадзаки (Грэй, 68), Варди
Брюгге: Бутель, де Бок (ван Рейн, 70), Коолс, Пулен, B. Mechele, Пинья (Лимбомбе, 61), Симонс, Клаудемир (Весли, 85), Ванакен, Воссен, Искьердо
Предупреждения:
Цилер, 90 - нет
Судья:
Ruddy Buquet
Место и дата
22 ноября 22:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция