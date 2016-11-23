Бибрас Натхо посвятил гол в ворота «Байера» будущему сыну
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, гол которого спас армейцев
от поражения в матче с «Байером» (1:1), рассказал о том, кому посвятил забитый
мяч.
«Ждём тебя, ангел. Третий сын - этот гол для тебя. Хорошая игра. Нужно продолжать упорно трудиться», - написал Натхо в инстаграме.
Напомним, первый гол
на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин
Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал
одиннадцатиметровый.
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после пяти туров три очка. В активе «Байера» – семь баллов и второе место.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция