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Бибрас Натхо посвятил гол в ворота «Байера» будущему сыну

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, гол которого спас армейцев от поражения в матче с «Байером» (1:1), рассказал о том, кому посвятил забитый мяч.

«Ждём тебя, ангел. Третий сын - этот гол для тебя. Хорошая игра. Нужно продолжать упорно трудиться», - написал Натхо в инстаграме.

Напомним, первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после пяти туров три очка. В активе «Байера» – семь баллов и второе место.

Матч

ЦСКА - Байер - 1:1 (0:1)

Голы

Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд

Предупреждения:

Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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