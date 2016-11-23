Бибрас Натхо посвятил гол в ворота «Байера» будущему сыну

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, гол которого спас армейцев от поражения в матче с «Байером» (1:1), рассказал о том, кому посвятил забитый мяч.

«Ждём тебя, ангел. Третий сын - этот гол для тебя. Хорошая игра. Нужно продолжать упорно трудиться», - написал Натхо в инстаграме.

Напомним, первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после пяти туров три очка. В активе «Байера» – семь баллов и второе место.