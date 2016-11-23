ВИДЕО ДНЯ: А еще Василий Уткин танцует

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин впервые представил на взор общественности свою способность к танцам.

Дело в том, что известный комментатор снялся в клипе на свежеотреставрированную композицию Зиновия Биртмана «Человек-говно». Песня была записана ещё в 60-е годы, но как несложно догадаться, актуальной остается всегда. Василий совершает танцевальные движения практически на протяжении всей песни.

«Съемки с моим участием происходили в один день, было уже довольно холодно, я основательно замерз. Но я человек покладистый и шел на все», - рассказал Уткин.