Томас Тухель: Хотели закончить второй тайм без пропущенных мячей, но не получилось
Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу
своей команды над «Легией» (8:4) в матче пятого тура группового этапа «Лиги
Чемпионов».
«Я очень удивлен тем, как прошла эта встреча. Это была немного
сюрреалистичные игра и результат. Мы определенно хотели закончить второй тайм
без пропущенных мячей, но не получилось», - цитирует Тухеля «Р-Спорт» со
ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Напомним, в составе
дортмундцев хет-трик оформил Марко Ройс, дубль у Синдзи Кагавы и по разу
отличились Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак, а у гостей дважды забил
Александар Прийович и по одному мячу забили Михал Кухарчик и Неманья Николич.
Лига
чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Прийович 10 (0:1). Кагава 17 (1:1). Кагава 18 (2:1). Шахин 20 (3:1). Прийович 24 (3:2). Дембеле 29 (4:2). Ройс 32 (5:2). Ройс 52 (6:2). Кухарчик 57 (6:3). Пасслак 81 (7:3). Николич 83 (7:4). Ройс 90 (8:4).
Состав
Боруссия: Вайденфеллер, Бартра (Дурм, 62), Гинтер, Шахин (Обамеянг, 70), Пулишич, Пасслак, Роде, Ройс, Кагава, Кастро, Дембеле (Шюррле, 72)
Легия: Черняк, Бережински, Червинский, Паздан, Жезничак, Копчински, Гильерме (Йодловец, 55), Радович, Оджиджа-Офоэ (Николич, 75), Прийович (M. Wieteska, 69), Кухарчик
Предупреждения:
Гинтер, 88 - Оджиджа-Офоэ, 61; Паздан, 64
Судья:
Martin Strombergsson
Место и дата
22 ноября 22:45, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция