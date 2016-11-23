Томас Тухель: Хотели закончить второй тайм без пропущенных мячей, но не получилось

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу своей команды над «Легией» (8:4) в матче пятого тура группового этапа «Лиги Чемпионов».

«Я очень удивлен тем, как прошла эта встреча. Это была немного сюрреалистичные игра и результат. Мы определенно хотели закончить второй тайм без пропущенных мячей, но не получилось», - цитирует Тухеля «Р-Спорт» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, в составе дортмундцев хет-трик оформил Марко Ройс, дубль у Синдзи Кагавы и по разу отличились Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак, а у гостей дважды забил Александар Прийович и по одному мячу забили Михал Кухарчик и Неманья Николич.

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