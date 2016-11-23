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НХЛ. «Бостон» принимает «Сент-Луис» и другие матчи дня. ОНЛАЙН

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию все матчи игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ
Регулярный чемпионат
23 ноября

Матч

Бостон - Сент-Луис - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Бэкес (Крейчи, Крюг), 7:44 (1:0). Лехтеря (Тарасенко, Парайко), 23:23 (1:1).

Место и дата

23 ноября 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Каролина - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Гардинер (Кадри, Кэррик), 5:55 (1:0). Скиннер (Стемпняк, Райан), 17:21 (1:1). Сталберг (Линдхольм), 34:06 (1:2).

Место и дата

23 ноября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Монреаль - Оттава - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

23 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Филадельфия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Симмондс 11:11 (0:1).

Место и дата

23 ноября 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Анахайм - Айлендерс

Место и дата

23 ноября 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция


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