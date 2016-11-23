НХЛ. «Бостон» принимает «Сент-Луис» и другие матчи дня. ОНЛАЙН
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию все матчи игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
23 ноября
Матч
Бостон - Сент-Луис - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0)2-й период
Голы:
Бэкес (Крейчи, Крюг), 7:44 (1:0). Лехтеря (Тарасенко, Парайко), 23:23 (1:1).
Место и дата
23 ноября 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Монреаль - Оттава - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
23 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Флорида - Филадельфия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Симмондс 11:11 (0:1).
Место и дата
23 ноября 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 ноября 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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