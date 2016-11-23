НБА. «Атланта» сыграет с «Нью-Орлеаном» и другие матчи дня. ОНЛАЙН
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию все матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
23 ноября
Матч
Атланта - Нью-Орлеан - 30:56 2-ая четверть
Место и дата
23 ноября 03:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Йорк - Портленд - 40:41 2-ая четверть
Место и дата
23 ноября 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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