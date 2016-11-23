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Марко Ройс: Мое возвращение получилось таким, как я и ожидал

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, оформивший хет-трик в матче с «Легией»(8:4), поделился эмоциями от возвращения на поле, после восстановления от травмы.

 «Я невероятно рад вернуться на поле, рад победе и своему вкладу в результат матча. Мое возвращение получилось таким, как я и ожидал. У нас есть проблемы в защите, будем над этим работать. О том, что я выведу команду в качестве капитана, сообщили перед матчем», - цитирует Ройс.

Напомним, «Боруссия» и «Легия» (8:4) на двоих забили 12 мячей. В составе дортмундцев  хет-трик оформил Марко Ройс, дубль у Синдзи Кагавы и по разу отличились Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак, а у гостей дважды забил Александар Прийович и по одному мячу забили Михал Кухарчик и Неманья Николич.

Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур

Матч

Боруссия - Легия - 8:4 (5:2)

Голы

Прийович 10 (0:1). Кагава 17 (1:1). Кагава 18 (2:1). Шахин 20 (3:1). Прийович 24 (3:2). Дембеле 29 (4:2). Ройс 32 (5:2). Ройс 52 (6:2). Кухарчик 57 (6:3). Пасслак 81 (7:3). Николич 83 (7:4). Ройс 90 (8:4).

Состав

Боруссия: Вайденфеллер, Бартра (Дурм, 62), Гинтер, Шахин (Обамеянг, 70), Пулишич, Пасслак, Роде, Ройс, Кагава, Кастро, Дембеле (Шюррле, 72)

Легия: Черняк, Бережински, Червинский, Паздан, Жезничак, Копчински, Гильерме (Йодловец, 55), Радович, Оджиджа-Офоэ (Николич, 75), Прийович (M. Wieteska, 69), Кухарчик

Предупреждения:

Гинтер, 88 - Оджиджа-Офоэ, 61; Паздан, 64

Судья:

Martin Strombergsson

Место и дата

22 ноября 22:45, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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