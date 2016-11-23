Марко Ройс: Мое возвращение получилось таким, как я и ожидал

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, оформивший хет-трик в матче с «Легией»(8:4), поделился эмоциями от возвращения на поле, после восстановления от травмы.

«Я невероятно рад вернуться на поле, рад победе и своему вкладу в результат матча. Мое возвращение получилось таким, как я и ожидал. У нас есть проблемы в защите, будем над этим работать. О том, что я выведу команду в качестве капитана, сообщили перед матчем», - цитирует Ройс.

Напомним, «Боруссия» и «Легия» (8:4) на двоих забили 12 мячей. В составе дортмундцев хет-трик оформил Марко Ройс, дубль у Синдзи Кагавы и по разу отличились Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак, а у гостей дважды забил Александар Прийович и по одному мячу забили Михал Кухарчик и Неманья Николич.

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