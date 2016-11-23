В Лиге чемпионов впервые сыграл футболист 2000 года рождения
Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен, возраст которого 16 лет,
сыгравший в матче с «Севильей» (3:1) в Лиге чемпионов, стал первым футболистом 2000
года рождения, который вышел на поле в главном еврокубковом турнире.
Итальянец появился на поле на 84-й минуте, выйдя на замену вместо
Миралема Пьянича.
Мойзе является воспитанником «старой сеньоры». В нынешнем сезоне Кен принял участие в пяти матчах «молодежки» «Ювентуса» и отличился пятью забитыми мячами.
Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи и Марио Манджукич, у хозяе хозяев поля единственный мяч забил Николас Пареха.
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Пареха 10 (1:0). Маркизио 45 (1:1 - пен.). Бонуччи 85 (1:2). Манджукич 90 (1:3).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Рами, Мариано (Краневиттер, 77), Эскудеро, Пареха, Меркадо, Витоло, Иборра, Васкес, Н'Зонзи, Вьетто (Сарабиа, 46)
Ювентус: Буффон, Эвра (Стураро, 73), Алвес, Алекс, Ругани, Бонуччи, Куадрадо (Кьеллини, 87), Пьянич (Кен, 84), Маркизио, Хедира, Манджукич
Предупреждения:
Васкес, 31; Меркадо, 41; Иборра, 90 - Манджукич, 25; Хедира, 42; Эвра, 65; Куадрадо, 72
Удаления:
Васкес, 36 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция