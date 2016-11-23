В Лиге чемпионов впервые сыграл футболист 2000 года рождения

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен, возраст которого 16 лет, сыгравший в матче с «Севильей» (3:1) в Лиге чемпионов, стал первым футболистом 2000 года рождения, который вышел на поле в главном еврокубковом турнире.

Итальянец появился на поле на 84-й минуте, выйдя на замену вместо Миралема Пьянича.

Мойзе является воспитанником «старой сеньоры». В нынешнем сезоне Кен принял участие в пяти матчах «молодежки» «Ювентуса» и отличился пятью забитыми мячами.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи и Марио Манджукич, у хозяе хозяев поля единственный мяч забил Николас Пареха.

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