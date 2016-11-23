Зинедин Зидан: «Реал» добился того, ради чего вышел на поле

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Спортингом» (2:1) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это был сложный матч, но это Лига чемпионов. Я предупреждал парней о том, что будет непросто. В предыдущем матче спортинг играл также интенсивно. Но нам удалось выйти вперед, благодаря замечательному голу Карима Бензема. Это очень важная победа. Мы добились того, ради чего вышли на поле.

Марсело был заменен в мерах предосторожности. А Гарет Бэйл подвернул лодыжку. Сейчас не могу нечего сказать о его состоянии и сможет ли он сыграть в матче с «Барселоной», завтра он пройдет медицинское обследование и тогда станет ясно», - сказал Зидан.

Напомним, в составе победителей отличились французы Рафаэль Варан и Карим Бензема, у хозяев поля единственный мяч забил Андриен Силва. В следующем туре европейского турнира мадридская команда 7 декабря примет «Боруссию».