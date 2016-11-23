«Ростов» - «Бавария». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
В
среду в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» сыграет с мюнхенской «Баварией».
Встреча
состоится в Ростове на стадионе «Олимп-2» и начнется в 20:00 по московскому
времени.
Советский
спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
Стоит
отметить, что у мюнхенцев из-за травм не сыграют Артуро Видаль, Кинглси Коман, Хави Мартинес, Милош Пантович, Мануэль Нойер
и Арьен Роббен, а у ростовчан по той же причине встречу пропустит Федор
Кудряшов.
Напомним,
что после четырех туров в группе D лидирует
«Атлетико», у которого 12 очков. Девять очков у «Баварии» и по одному очку у «Ростова»
с ПСВ.
В
матче первого круга в Мюнхене «Бавария» разгромила «Ростов», забив пять
безответных мячей.
Лига
чемпионов
Групповой этап
Матч
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция