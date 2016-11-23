«Ростов» - «Бавария». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В среду в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» сыграет с мюнхенской «Баварией».

Встреча состоится в Ростове на стадионе «Олимп-2» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Стоит отметить, что у мюнхенцев из-за травм не сыграют Артуро Видаль, Кинглси Коман, Хави Мартинес, Милош Пантович, Мануэль Нойер и Арьен Роббен, а у ростовчан по той же причине встречу пропустит Федор Кудряшов.

Напомним, что после четырех туров в группе D лидирует «Атлетико», у которого 12 очков. Девять очков у «Баварии» и по одному очку у «Ростова» с ПСВ.

В матче первого круга в Мюнхене «Бавария» разгромила «Ростов», забив пять безответных мячей.

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