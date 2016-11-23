«Атлетико» - ПСВ. Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

В среду в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с голландским ПСВ.

Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и начнется в 22:45 по московскому времени.

Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Стоит отметить, что у мадридцев из-за травм не сыграет Агусто Фернандес, а у «ПСВ» матч пропустят по той же причине Джошуа Бренет, Николай Лаурсен и Йоррит Хендрикс.

Напомним, что после четырех туров в группе D лидирует «Атлетико», у которого 12 очков. Девять очков у «Баварии» и по одному очку у «Ростова» с ПСВ.

В матче первого круга в Эйндховене «Атлетико» с минимальным счетом обыграл ПСВ (1:0).

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