«Атлетико» - ПСВ. Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
В
среду в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с голландским
ПСВ.
Встреча
состоится в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и начнется в 22:45 по московскому
времени.
Советский
спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
Стоит
отметить, что у мадридцев из-за травм не сыграет Агусто Фернандес, а у «ПСВ»
матч пропустят по той же причине Джошуа Бренет, Николай Лаурсен и Йоррит
Хендрикс.
Напомним,
что после четырех туров в группе D лидирует
«Атлетико», у которого 12 очков. Девять очков у «Баварии» и по одному очку у «Ростова»
с ПСВ.
В
матче первого круга в Эйндховене «Атлетико» с минимальным счетом обыграл ПСВ
(1:0).
Лига
чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Место и дата
23 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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