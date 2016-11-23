Тарасенко и Якупов помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на домашнем льду уступил «Сент-Луису»
со счетом 2:4.
В составе победителей дубль оформил Йори Лехтеря и
по разу отличились Роберт Бортуццо и Пол Штясны. У хозяев льда шайбы забросили
Жэвид Бэйкс и Доминик Мур.
Российские хоккеисты гостей Владимир Тарасенко и
Наиль Якупов отдали по одной результативной передаче.
«Сент-Луис» с 25-ю очками расположился на второй
строчке в Западной конференции, а «Бостон» занимает седьмое место на «Востоке»,
имея в активе 22 очка.
В следующем туре команда из Сент-Луиса 24 ноября
сыграет на выезде с «Вашингтоном», а «Брюинз» на следующий день сыграет с «Оттавой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Сент-Луис - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
Голы:
Бэкес (Крейчи, Крюг), 7:44 (1:0). Лехтеря (Тарасенко, Парайко), 23:23 (1:1). Мур (Нэш), 28:59 (2:1). Бортуццо (Берглунд, Парайко), 33:59 (2:2). Штястны (Шварц, Якупов), 36:11 (2:3). Лехтеря (Берглунд, Перрон), 58:44 (2:4).
Место и дата
23 ноября 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция