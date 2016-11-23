Тарасенко и Якупов помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на домашнем льду уступил «Сент-Луису» со счетом 2:4.

В составе победителей дубль оформил Йори Лехтеря и по разу отличились Роберт Бортуццо и Пол Штясны. У хозяев льда шайбы забросили Жэвид Бэйкс и Доминик Мур.

Российские хоккеисты гостей Владимир Тарасенко и Наиль Якупов отдали по одной результативной передаче.

«Сент-Луис» с 25-ю очками расположился на второй строчке в Западной конференции, а «Бостон» занимает седьмое место на «Востоке», имея в активе 22 очка.

В следующем туре команда из Сент-Луиса 24 ноября сыграет на выезде с «Вашингтоном», а «Брюинз» на следующий день сыграет с «Оттавой».

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