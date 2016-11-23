В Лас-Вегасе презентовали новый клуб НХЛ

В Лас-Вегасе состоялась презентация нового клуба Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.

31-й клуб лиги получил название «Лас-Вегас Голден Найтс» (Vegas Golden Knights – «Золотые рыцари Лас-Вегаса»). Логотип команды – это шлем рыцаря, в клубных цветах – стальной, золотой, черный.

«Название команды и логотип воплощают в себе этот великий город и цель нашей команды. Когда люди увидят их, они будут говорить: «Эти парни никогда не сдаются», - сказал владелец команды, миллиардер Билл Фоли.

«Золотые рыцари» вступят в лигу в следующем сезоне. Свои матчи клуб из Лас-Вегаса будет проводить на арене, вместимость которой чуть более 17 тысяч зрителей.