В Лас-Вегасе презентовали новый клуб НХЛ

В Лас-Вегасе состоялась презентация нового клуба Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.

31-й клуб лиги получил название «Лас-Вегас Голден Найтс» (Vegas Golden Knights – «Золотые рыцари Лас-Вегаса»). Логотип команды – это шлем рыцаря, в клубных цветах – стальной, золотой, черный.

OFFICIAL: We are now YOUR Vegas Golden Knights. #BoldInGold https://t.co/6m5bthPyIY