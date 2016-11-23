Гол Радулова и три очка Маркова не спали «Монреаль» в матче с «Оттавой»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду проиграл «Оттаве Сенаторз» со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Майк Хоффман, Дерек Брассар, Марк Стоун, Эрик Карлссон. У хозяев льда шайбы забросили Ши Уэбер, Александр Радулов и Алекс Гальченюк.

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков заработал три очка в матче, отдав три результативные передачи.

Несмотря на поражение «Монреаль» с 30-ю очками сохранил за собой первую строчку в Восточной конференции, а «Оттава» там же расположилась на седьмом месте, имея в активе 23 очка.

В следующем туре «Канадиенс» 25 ноября примет «Каролину», а «Оттава» в этот же день сыграет с «Бостоном».

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