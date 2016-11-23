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Гол Радулова и три очка Маркова не спали «Монреаль» в матче с «Оттавой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду проиграл «Оттаве Сенаторз» со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Майк Хоффман, Дерек Брассар, Марк Стоун, Эрик Карлссон. У хозяев льда шайбы забросили Ши Уэбер, Александр Радулов и Алекс Гальченюк.

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков заработал три очка в матче, отдав три результативные передачи. 

Несмотря на поражение «Монреаль» с 30-ю очками сохранил за собой первую строчку в Восточной конференции, а «Оттава» там же расположилась на седьмом месте, имея в активе 23 очка.

В следующем туре «Канадиенс» 25 ноября примет «Каролину», а «Оттава» в этот же день сыграет с «Бостоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Монреаль - Оттава - 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы:

Уэбер (Марков), 20:26 (1:0). Хоффман (Стоун, Карлссон), 25:22 (1:1). Радулов (Марков, Гальченюк), 27:39 (2:1). Брассар (Стоун, Хоффман), 35:55 (2:2). Гальченюк (Марков, Уэбер), 42:08 (3:2). Стоун (Брассар, Хоффман), 43:13 (3:3). Карлссон (Смит), 45:37 (3:4).

Место и дата

23 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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