Массимилиано Аллегри: Победа далась с трудом
«Пропустили первый же удар «Севильи», но несмотря на это в первом тайме смотрелись не плохо. Победа далась с трудом. Зато следующий матч уже будет играть в ранге участника плей-офф Лиги чемпионов», - сказал Аллегри.
Напомним, составе победителей отличились Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи и Марио Манджукич, у хозяев поля единственный мяч забил Николас Пареха.»Ювентус» с 11-ю очками лидирует в группе, у «Севильи» на одно очко меньше, у «Лиона» - семь очков, у загребского»Динамо» ни одного.
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Пареха 10 (1:0). Маркизио 45 (1:1 - пен.). Бонуччи 85 (1:2). Манджукич 90 (1:3).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Рами, Мариано (Краневиттер, 77), Эскудеро, Пареха, Меркадо, Витоло, Иборра, Васкес, Н'Зонзи, Вьетто (Сарабиа, 46)
Ювентус: Буффон, Эвра (Стураро, 73), Алвес, Алекс, Ругани, Бонуччи, Куадрадо (Кьеллини, 87), Пьянич (Кен, 84), Маркизио, Хедира, Манджукич
Предупреждения:
Васкес, 31; Меркадо, 41; Иборра, 90 - Манджукич, 25; Хедира, 42; Эвра, 65; Куадрадо, 72
Удаления:
Васкес, 36 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция