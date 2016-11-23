Рекорды ЛЧ, 16 очков Мозгова, три очка Маркова и новый клуб НХЛ. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1). ЦСКА сыграл вничью с «Байером» (1:1) и потерял шансы на выход в плей-офф главного еврокубкового турнира.

2). «Боруссия» разгромила «Легию». Команды установили рекорд Лиги чемпионов по количеству голов, забив на двоих 12 мячей.

3). Продолжая тему рекордов. В матче «Ювентус» - «Севилья» (3:1) на поле впервые в Лиге чемпионов появился футболист 2000 года рождения.

4). В матче «Реал» - «Спортинг» (2:1) победу «сливочным» принесли французы. Отличились Рафаэль Варан и Карим Бензема.

Другие матчи: «Динамо» (Загреб) – «Лион» - 0:1; «Копенгаген» - «Порту» - 0:0; «Лестер» - «Брюгге» - 2:1; «Монако» - «Тоттенхэм» - 2:1; «Севилья» - «Ювентус» - 1:3.

5). Голевые передачи Наиля Якупова и Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису« обыграть «Бостон».

6). А вот гол Александра Радулова и три результативные передачи Андрея Маркова не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Оттавой».

7). «Золотые рыцари» – именно так будет называться новый клуб НХЛ. Его презентация состоялась сегодня ночью в Лас-Вегасе.

8). Российский автогонщик Виталий Петров заявил, что не прочь принять участие сразу в трех гоночных сериях.

9). 16 очков Тимофея Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахому» со счетом 111:109.

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