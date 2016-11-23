Рекорды ЛЧ, 16 очков Мозгова, три очка Маркова и новый клуб НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает начать день с главных новостей утра среды.
1). ЦСКА сыграл вничью с «Байером» (1:1) и потерял шансы на выход в плей-офф главного
еврокубкового турнира.
2). «Боруссия» разгромила «Легию». Команды установили рекорд
Лиги чемпионов по количеству голов, забив на двоих 12 мячей.
3). Продолжая тему рекордов. В матче «Ювентус» - «Севилья»
(3:1) на поле впервые в Лиге чемпионов появился футболист 2000 года рождения.
4). В матче «Реал» - «Спортинг» (2:1) победу «сливочным»
принесли французы. Отличились Рафаэль Варан и Карим Бензема.
Другие матчи: «Динамо» (Загреб) – «Лион» - 0:1; «Копенгаген»
- «Порту» - 0:0; «Лестер» - «Брюгге» - 2:1; «Монако» - «Тоттенхэм» - 2:1; «Севилья»
- «Ювентус» - 1:3.
5). Голевые передачи Наиля Якупова и Владимира Тарасенко
помогли «Сент-Луису« обыграть «Бостон».
6). А вот гол Александра Радулова и три результативные
передачи Андрея Маркова не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Оттавой».
7). «Золотые рыцари» – именно так будет называться новый
клуб НХЛ. Его презентация состоялась
сегодня ночью в Лас-Вегасе.
8). Российский автогонщик Виталий Петров заявил, что не прочь принять участие сразу в трех гоночных сериях.
9). 16 очков Тимофея Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахому» со счетом 111:109.
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