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Зинедин Зидан: Рано делать выводы о состоянии Бэйла, завтра он пройдет медобследование

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о физическом состоянии своих подопечных после игры с лиссабонским «Спортингом» (2:1).

«Сейчас нашей команде нужен отдых, ведь совсем скоро нам предстоит провести матч в чемпионате Испании.

Марсело? Мы решили не рисковать его здоровьем и поэтому заменили его до окончания встречи. Что касается Бэйла, то здесь еще рано делать какие-то выводы. Да, у Гарета есть определенные проблемы с лодыжкой. Завтра он пройдет медицинское обследование. Возможно, речь идет о растяжении связок», – цитирует французского специалиста Marca.

Напомним, встреча между командами состоялась в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Следующий матч «Реал» проведет 26 ноября в рамках Примеры с хихонским «Спортингом».

Матч

Спортинг - Реал - 1:2 (0:1)

Голы

Варан 29 (0:1). Силва 80 (1:1 - пен.). Бензема 87 (1:2).

Состав

Спортинг: Патрисиу, Перейра Ж., Коатес, Силва, Семеду, Мартинш, Сезар (Кэмпбелл, 62), Карвалью, Руис Б. (Скелотто, 67), Зеегелар, Дост (Андре, 76)

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Коэнтрау, 71), Ковачич, Иско (Бензема, 67), Бэйл (Асенсио, 58), Модрич, Васкес, Роналду

Предупреждения:

Руис Б., 57; Кэмпбелл, 90; Андре, 90 - Марсело, 40; Ковачич, 65

Удаления:

Перейра Ж., 64 - нет

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

22 ноября 22:45, Жозе Алваладе, Онлайн-трансляция

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