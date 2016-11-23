Зинедин Зидан: Рано делать выводы о состоянии Бэйла, завтра он пройдет медобследование
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о физическом состоянии своих подопечных после игры с лиссабонским «Спортингом» (2:1).
«Сейчас нашей команде нужен отдых, ведь совсем скоро нам предстоит провести матч в чемпионате Испании.
Марсело? Мы решили не рисковать его здоровьем и поэтому заменили его до окончания встречи. Что касается Бэйла, то здесь еще рано делать какие-то выводы. Да, у Гарета есть определенные проблемы с лодыжкой. Завтра он пройдет медицинское обследование. Возможно, речь идет о растяжении связок», – цитирует французского специалиста Marca.
Напомним, встреча между командами состоялась в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Следующий матч «Реал» проведет 26 ноября в рамках Примеры с хихонским «Спортингом».
Матч
Голы
Варан 29 (0:1). Силва 80 (1:1 - пен.). Бензема 87 (1:2).
Состав
Спортинг: Патрисиу, Перейра Ж., Коатес, Силва, Семеду, Мартинш, Сезар (Кэмпбелл, 62), Карвалью, Руис Б. (Скелотто, 67), Зеегелар, Дост (Андре, 76)
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Коэнтрау, 71), Ковачич, Иско (Бензема, 67), Бэйл (Асенсио, 58), Модрич, Васкес, Роналду
Предупреждения:
Руис Б., 57; Кэмпбелл, 90; Андре, 90 - Марсело, 40; Ковачич, 65
Удаления:
Перейра Ж., 64 - нет
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
22 ноября 22:45, Жозе Алваладе, Онлайн-трансляция