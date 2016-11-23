Уорд обошел Ковалева в обновленном рейтинге P4P

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Рефери боя Ковалев – Уорд: Если бы судьи не намудрили, никто бы и не упоминал меня Рефери Роберт Берд, обслуживавший поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, заявил, что не согласен с критикой в свой адрес, а также выразил уверенность в победе российского боксера.

Виталий Качановский: Есть версия, что промоутеры Ковалева и Уорда договорились организовать реванш и получить побольше денег Заслуженный мастер спорта СССР Виталий Качановский прокомментировал поражение Сергея Ковалева в бою с представителем США Андре Уордом.

Аналитик телеканала HBO: Уорд победил Ковалева благодаря домашнему судейству Аналитик бокса телеканала HBO Ларри Мерчант считает, что американец Андре Уорд не заслужил победу в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым.

Уорду помогла третья рука. Разбор «поражения» Ковалева Корреспондент «Советского спорта» утвердился во мнении, что арбитры, работавшие на поединке, проявили излишнюю лояльность к американцу.

Максим Власов: В таких боях, как Ковалев - Уорд, не надо рассчитывать на победу по очкам «Не исключаю, что результат боя Ковалев-Уорд был, отчасти, политическим. Хоть Сергей и живет постоянно в Америке, но он все равно остается для них русским. Возможно, боксировать в статусе чемпиона с американцем на его территории нужно было агрессивнее, так как он делал в бою с Хопкинсом. Тогда Сергею было нечего терять, он был мотивирован и бил жестко, раскрепощенно», - прокомментировал итог боя Ковалев-Уорд интерконтитентальный чемпион IBO в первом тяжелом весе Максим Власов.

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Сергей Ковалев: Я проиграл три раунда. Максимум – четыре Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев проанализировал бой с американцем Андре Уордом, в котором он проиграл титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

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Загадка Сфинкса. Как Уорд прочел книгу Ковалева Сергей Ковалев отдал на ринге в Лас-Вегасе все, что мог, но так и не «расколдовал» самого хитрого и невозмутимого бойца современности.

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