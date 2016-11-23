Уорд обошел Ковалева в обновленном рейтинге P4P
Российский боксер Сергей Ковалев, выступающий в полутяжелой весовой категории, занял третье место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории журнала The Ring.
Отметим, что бывший соперник Ковалева США Андре Уорд из США — на втором месте. Лидером рейтинга является Роман Гонсалес из Никарагуа, выступающий в наилегчайшей весовой категории.
1. Роман Гонсалес (Никарагуа)
2. Андре Уорд (США)
3. Сергей Ковалев (Россия)
4. Геннадий Головкин (Казахстан)
5. Теренс Кроуфорд (США)
6. Гильермо Ригондо (Куба)
7. Василий Ломаченко (Украина)
8. Канело Альварес (Мексика)
9. Шинсуке Яманака (Япония)
10. Карл Фрэмптон (Великобритания).
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