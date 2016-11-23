16 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахому»
В матче регулярного
чемпионата НБА «Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Оклахому» со счетом 111:109 (29:16, 20:32, 32:26, 31:36).
Самым результативным
стал игрок гостей Рассел Уэстбрук, в активе которого 34 очка.
Российский центровой «Лейкерс»
Тимофей Мозгов набрал 16 очков, совершил три подбора, две передачи и два
блокшота.
После этого матча «Оклахома»
расположилась на шестом месте, а «Лейкерс» двумя строчками ниже.
В следующем туре
команда из Лос-Анджелеса 24 ноября сыграет на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз»,
а «Оклахома-Сити» с этот же день отправится в гости к «Сакраменто Кингз».
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Место и дата
23 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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