16 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахому»

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Оклахому» со счетом 111:109 (29:16, 20:32, 32:26, 31:36).

Самым результативным стал игрок гостей Рассел Уэстбрук, в активе которого 34 очка.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов набрал 16 очков, совершил три подбора, две передачи и два блокшота.

После этого матча «Оклахома» расположилась на шестом месте, а «Лейкерс» двумя строчками ниже.

В следующем туре команда из Лос-Анджелеса 24 ноября сыграет на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Оклахома-Сити» с этот же день отправится в гости к «Сакраменто Кингз».

НБА

Регулярный чемпионат