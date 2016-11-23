Рашид Рахимов: В ЦСКА вложения рациональнее, чем в «Зените»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал выступление московского ЦСКА за последние четыре года, а также заявил, что в столичном клубе эффективнее подходят к вопросу вложений, чем в «Зените».



«Мне кажется, что у ЦСКА вложения более рациональные и правильные. Но мы должны обратить внимание вот на что: команда с каждым годом становится все старее. И самый основной момент, который на сегодня присутствует в игре ЦСКА – потеря скорости.

Когда были Думбия и Муса, они скорость команды поднимали в два-три раза. Сегодня их нет, и футбол ЦСКА стал более статичным, более ориентированным на игру с центральным нападающим статичного плана, который такой объём работы, как Муса или Думбия, выполнять не может в силу того, что другого плана футболисты (Траоре и Страндберг). Я думаю, что это основной момент для ЦСКА. Им теперь нужно перестраиваться. Думаю, что и тренерский штаб, и руководство понимают, что в футболе один из самых важных аспектов – это командная скорость», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».