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Константин Цзю: Ковалеву надо разобраться в себе, а не искать причин в судейских оценках

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал поражение Сергея Ковалева в бою с представителем США Андре Уордом.

Напомним, россиянин уступил своему сопернику единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

«Я бы не был так однозначен. Если бы бой проходил в России или на нейтральной территории, то Уорд вряд ли бы получил такие оценки судей. Но бой проходил на родине Уорда, где он является легендой, кумиром миллионов. Поэтому Сергею надо было выигрывать так, чтобы ни у кого не возникло даже минимальных сомнений в его превосходстве. 

Также хочу отметить, что в момент славы вокруг успешных боксеров находятся люди, которые говорят нам то, что мы хотим услышать. От них надо держаться подальше и быть очень избирательным.

Когда я проиграл свой первый бой Винсу Филипсу в 1997 году, то стал искать причины не в решении судей и своей команды, а в самом себе. Я задал себе вопрос: «Что я сделал не так?» И в итоге нашел свои слабые места, упорно работал над ними и вернул себе все свои титулы. Я очень сильно поменялся, прежде всего ментально, стал мыслить совсем другими категориями. Уверен, что Ковалев сделает то же самое. Ему надо разобраться в себе, а не искать причин в судейских оценках. Тогда он найдет те ошибки, которые помешали ему досрочно выиграть у Уорда. Он проанализирует их, поменяет что-то в себе и не даст никакого шанса ни американцу, ни судьям, ни критикам», – цитирует Цзю издание «Известия».

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