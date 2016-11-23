Диего Симеоне: Мне платят за победы, поэтому я постараюсь сегодня обыграть ПСВ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с ПСВ рассказал о конкуренции в команде, а также рассказал о своих задачах на эту игру.



«У нас достаточно защитников высокого уровня. Сегодня в стартовом составе точно выйдет Хосе Мария Хименес. Но должен отметить, что у каждого футболиста в этой линии особенный стиль игры, что усложняет задачу тренерского штаба.



«Атлетико», в первую очередь, коллектив, который стремиться улучшить свою игру. У нас есть шанс закончить групповой этап на позитивной ноте. За последние пять лет команда выступала великолепно. Игроки всегда выкладывались на поле.

Мне платят за победы, поэтому я постараюсь сегодня обыграть ПСВ», – цитирует аргентинского специалиста Goal.

Напомним, матч с ПСВ испанский клуб проведет сегодня в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – 22.45 мск.



