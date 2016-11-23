Виктор Папаев: Дзагоев добавил осмысленности в действиях ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Виктор Папаев высказался об игре Алана Дзагоева в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (1:1).
– Удивлены, что Алан Дзагоев провел на поле 80 минут после такой длительной паузы?
– Да, конечно, но этот игрок очень неплохо выглядел. Очевидно, что с Дзагоевым провели определенную работу, но, все-таки, травма еще дает о себе знать. В этом вопросе важно играть с головой, потому что в любой момент может случиться рецидив. Дзагоев на данный момент далек от идеальный формы, но он сыграл, как мог. Алан добавил осмысленности в действиях ЦСКА. К тому же, футболисты такого уровня придают уверенности другим игрокам.
Полное интервью с Папаевым ЗДЕСЬ.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция