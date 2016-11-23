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Виктор Папаев: Дзагоев добавил осмысленности в действиях ЦСКА

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Виктор Папаев высказался об игре Алана Дзагоева в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (1:1).

– Удивлены, что Алан Дзагоев провел на поле 80 минут после такой длительной паузы?
– Да, конечно, но этот игрок очень неплохо выглядел. Очевидно, что с Дзагоевым провели определенную работу, но, все-таки, травма еще дает о себе знать. В этом вопросе важно играть с головой, потому что в любой момент может случиться рецидив. Дзагоев на данный момент далек от идеальный формы, но он сыграл, как мог. Алан добавил осмысленности в действиях ЦСКА. К тому же, футболисты такого уровня придают уверенности другим игрокам.

Полное интервью с Папаевым ЗДЕСЬ.

Матч

ЦСКА - Байер - 1:1 (0:1)

Голы

Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд

Предупреждения:

Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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