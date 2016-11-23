Агент Боккетти: Ведем переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

Итальянский агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, а также футболиста «Зенита» Доменико Кришито, рассказал о будущем своих клиентов.



«У Кришито особые отношения с наставником «Зенита», он надолго останется в этой команде. Что касается Боккетти, его контракт со «Спартаком» истекает в 2017 году. Сейчас мы ведем переговоры о продлении соглашения, потому что он является важным футболистом для команды и его все хвалят», – цитирует Д’Амико Tuttomercatoweb.



Ранее сообщалось, что Кришито может перейти в «Наполи», а Боккетти, в свою очередь, подпишет контракт со «Спартаком», оклад которого составит 1,75-1,85 млн евро.



