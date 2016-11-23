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Спортсмен из Казахстана лишен золотых медалей ОИ в Пекине и Лондоне

Источник:  Национальный Олимпийский Комитет Республики КазахстанКомментарии

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Казахстана, МОК дисквалифицировал чемпиона ОИ-2008 и 2012 по тяжелой атлетике казахстанца Илью Ильина.

«Согласно решению дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета, по результатам дополнительного исследования проб А и В казахстанский тяжелоатлет, победитель летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и Игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 94 кг Илья Ильин дисквалифицирован с прошедших Игр, его результаты аннулированы и отозваны награды», – говорится в сообщении. 


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