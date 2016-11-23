16-летний Кин стал первым игроком 2000 года рождения в Лиге чемпионов

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин дебютировал в Лиге чемпионов в матче пятого тура группового этапа с «Севильей» (3:1) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

На 84-й минуте при счете 1:1 16-летний Кин вышел на замену вместо Миралема Пьянича, после чего «Ювентус» забил два гола и вырвал победу.

Таким образом, Кин стал первым игроком, родившимся в 2000 году, вышедшим на поле в Лиге чемпионов. В день матча с «Севильей» ему было 16 лет 267 дней.

Напомним, в субботу Кин установил аналогичное достижение для серии A, также выйдя на замену на 84-й минуте в матче с «Пескарой» (3:0).

«Он взрослеет и развивается. Как и все молодые, он играет с перепадами. И сейчас он снова может показать на что способен», – высказался о Кине главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Добавим, что самым юным игроком Лиги чемпионов остается нигерийский защитник Селестин Бабаяро. В 1994 году в возрасте 16 лет и 87 дней он сыграл за «Андерлехт».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Ювентус»