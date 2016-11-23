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Юрген Клопп: Тот, кто отпразднует успех «Ливерпуля» в ноябре, больше не сыграет в этом году

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что на данный момент не стоит радоваться успехам команды, а тот, кто нарушит это правило рискует сесть на скамейку запасных.

«Если кто-то из игроков нашей команды станет в ноябре праздновать успех, то в декабре, я вас уверяю, он не появится на поле. Да, то, что «Ливерпуль» находится в лидерах чемпионата Англии – успех, но нужно сохранять спокойствие, иначе у вас возникнут проблемы. Самое главное – играть в футбол и наблюдать за развитием событий», – цитирует немецкого специалиста Goal.

Напомним, «красные» по итогам 12-ти туров занимают второе место в таблице чемпионата Англии, набрав 27 баллов. «Ливерпуль» уступает лидирующему «Челси» одно очко.



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