Андре Уорд: Не собираюсь извиняться перед Ковалевым, я заслужил победы

Новый чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд считает, что судьи поступили справедливо, отдав ему победу в бою с представителем России Сергеем Ковалевым.



«Нам удалось сделать это. Я стал пятикратным чемпионом мира в двух весовых категориях… Да, я был в послан в нокдаун, однако, мне удалось продемонстрировать мужество. Я вернулся, как настоящий чемпион. Не собираюсь извиняться за это решение (судей), поскольку я заслужил его», – приводит слова Уорда BoxingScene.



Отметим, что Уорду предстоит провести реванш с Ковалевым, о дате которого станет известно позднее.



Константин Цзю: Ковалеву надо разобраться в себе, а не искать причин в судейских оценках





