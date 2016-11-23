«Зенит» – «Маккаби». Данни, Кокорин и Смольников готовятся к матчу
«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем группового этапа
Лиги Европы против «Маккаби».
На открытой тренировке «Зенита» Мигел Данни, Александр Кокорин и Игорь Смольников провели пробежку перед тренировкой.
Напомним,
Мигел Данни получил травму 16 апреля 2016 года в матче против «Спартака» и по
прогнозам выбыл на девять месяцев.
Игорь Смольников перенес операцию и присоединится к команде во время зимних сборов.
Матч между «Зенитом» и «Маккаби» пройдет в Петербурге 23 ноября и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция
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