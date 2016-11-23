«Зенит» – «Маккаби». Данни, Кокорин и Смольников готовятся к матчу

«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Маккаби».

На открытой тренировке «Зенита» Мигел Данни, Александр Кокорин и Игорь Смольников провели пробежку перед тренировкой.

Напомним, Мигел Данни получил травму 16 апреля 2016 года в матче против «Спартака» и по прогнозам выбыл на девять месяцев.

Игорь Смольников перенес операцию и присоединится к команде во время зимних сборов.

Матч между «Зенитом» и «Маккаби» пройдет в Петербурге 23 ноября и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.