Дрогба объявил об уходе из «Монреаля»

Форвард «Монреаль Импэкт» Дидье Дрогба завершит выступление за клуб по окончании нынешнего сезона.

После победы над «Торонто» (3:2) в ½ финала плей-офф MLS 38-летний ивуариец объявил, что не будет выступать в команде в следующем сезоне. А клуб разместил в твиттере видео с подписью «Спасибо, Дидье».

Отметим, что Дрогба не выходил в стартовом составе «Монреаля» с 25 сентября. В нынешнем сезоне на его счету 10 голов в 24 матчах.

Добавим, что ответный матч с «Торонто» пройдет 30 ноября, а финал плей-офф MLS запланирован на 10 декабря.

Дрогба проводит за «Монреаль» второй сезон. Ранее стало известно, MLS покидают полузащитник Стивен Джеррард («Лос-Анджелес Гэлакси») и Фрэнк Лэмпард («Нью-Йорк Сити»).