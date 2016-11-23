Александр Кокорин: У меня маленький ушиб. С «Маккаби», думаю, сыграю
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, почему пропустил тренировку накануне матча 5-го тура Лиги Европы против «Маккаби».
- У меня маленький ушиб.
- Увидим ли вас завтра в мате?
- Думаю, да, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Матч между «Зенитом» и «Маккаби» пройдет в Петербурге 23 ноября и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция
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