Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
Футбол  Ростов- : -Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург- : -Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Маккаби». Кокорин тренировался вне общей группы и завершил занятие досрочно

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Маккаби». 

В занятии общей группы приняли участие все игроки основного состава, кроме Александра Кокорина, Олега Шатова и Павла Могилевца. Кроме того, вместе с командой тренировался форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин, который может сыграть против израильтян, и защитник Евгений Чернов, который сыграть не сможет, так как он не заявлен за «Зенит» в этом сезоне Лиги Европы.

Александр Кокорин вместе с Мигелем Данни и Игорем Смольниковым совершил пробежку, после чего покинул поле. Данни и Смольников продолжили тренировку по индивидуальной программе. 

Матч между «Зенитом» и «Маккаби» пройдет в Петербурге 23 ноября и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 

Матч

Зенит - Маккаби Т-А

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шалимов: Смолов готов сыграть с «Зальцбургом», участие Мамаева – под вопросомГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о физическом состоянии своих подопечных перед игрой 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург».Александр Кокорин: У меня маленький ушиб. С «Маккаби», думаю, сыграюНападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что, скорее всего, примет участие в матче 5-го тура Лиги Европы против «Маккаби».«Зенит» – «Маккаби». Данни, Кокорин и Смольников готовятся к матчу«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Маккаби».Агент Боккетти: Ведем переговоры со «Спартаком» о продлении контрактаИтальянский агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, а также футболиста «Зенита» Доменико Кришито.Рашид Рахимов: В ЦСКА вложения рациональнее, чем в «Зените»Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал выступление московского ЦСКА за последние четыре года. Напомним, за это время столичный клуб выиграл три титула.Балотелли не сыграет против «Шальке» из-за травмыФорвард «Ниццы» Марио Балотелли пропустит матч Лиги Европы против «Шальке» из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Эктор Морено: ПСВ попытается гарантировать себе участие в Лиге ЕвропыЗащитник ПСВ Эктор Морено поделился ожиданиями от матча с «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.«Зенит» планирует приобрести КрицюкаГолкипер «Краснодара» Станислав Крицюк может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание ФАН.Кокорин станет продавцом пышек в рамках благотворительной акцииНападающий «Зенита» Александр Кокорин совместно с «Русфондом» примет участие в благотворительной акции по сбору денежных средств.Первый матч на новом стадионе в Петербурге сыграет «Зенит»Президент РФС Виталий Мутко рассказал о первом тестовом матче на строящемся стадионе в Петербурге.Олег Иванов: «Зенит» показывает самый привлекательный футбол в России за последние 8-9 летПолузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о «Зените» и рассказал, чем сине-бело-голубые отличаются от ЦСКА.Безбородов и Еськов получили назначения на матчи Лиги ЕвропыДва российских арбитра будут обслуживать матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.СуперВернблум и работяга Фернандо. Лучшие игроки тура по ТТДСуперВернблум и работяга Фернандо. Лучшие игроки тура по ТТД«Советский спорт» подводит статистические итоги 14-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второйПосле 14-го тура «Спартак» продолжает уверенно лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория – 31364 человека.Иван Новосельцев: Мы с Катериной впервые сходили на матч СКА. Атмосфера классная, шоу!Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (6:3).СКА – ЦСКА. Новосельцев, Юсупов, Витсель и Лодыгин присутствуют на матчеФутболисты «Зенита» Иван Новосельцев, Артур Юсупов, Аксель Витсель и Юрий Лодыгин посетили встречу регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.Константин Лепехин: Не стал бы винить во всех бедах «Зенита» игроков обороныБывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением об игре питерцев в обороне в домашнем матче 14-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).Пост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаПост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаСергей Семак отказался от предложения Виталия Мутко занять одну из должностей в Российском футбольном союзе.Македонец Ставрев назначен на матч Лиги Европы «Зенит» - «Маккаби»Македонская бригада арбитров во главе с Александаром Ставревым обслужит матч группового раунда Лиги Европы между «Зенитом» и тель-авивским «Маккаби».Семак отказался от должности в РФС ради тренерской карьерыПрезидент РФС Виталий Мутко предлагал бывшему капитану сборной России Сергею Семаку стать спортивным директором или вице-президентом РФС. Однако 40-летний специалист отказался от этого предложения.

Маккаби Т-А
Маккаби Т-Акалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение