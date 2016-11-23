«Зенит» – «Маккаби». Кокорин тренировался вне общей группы и завершил занятие досрочно

«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Маккаби».

В занятии общей группы приняли участие все игроки основного состава, кроме Александра Кокорина, Олега Шатова и Павла Могилевца. Кроме того, вместе с командой тренировался форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин, который может сыграть против израильтян, и защитник Евгений Чернов, который сыграть не сможет, так как он не заявлен за «Зенит» в этом сезоне Лиги Европы.

Александр Кокорин вместе с Мигелем Данни и Игорем Смольниковым совершил пробежку, после чего покинул поле. Данни и Смольников продолжили тренировку по индивидуальной программе.

Матч между «Зенитом» и «Маккаби» пройдет в Петербурге 23 ноября и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.