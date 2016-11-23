Карлссон набрал 400 очков

Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон набрал 400-е очко в НХЛ. В матче с «Монреалем» (4:3) 26-летний швед записал на свой счет 2 (1+1) очка и достиг юбилейной отметки.

Карлссон стал первым защитником после американца Брайана Лича, который набрал 400 очков, не проведя в НХЛ 500 матчей. Игра с «Монреалем» стала для Карлссона 498-й в лиге.

Напомним, Карлссон дебютировал в НХЛ в 2009 году. Прошлый сезон стал для него самым результативным – в 82 матчах он набрал 82 (16+66) очка при показателе полезности «–2» и 50 минутах штрафа.