Карлссон набрал 400 очков
Защитник «Оттавы»
Эрик Карлссон набрал 400-е очко в НХЛ. В матче с «Монреалем» (4:3) 26-летний
швед записал на свой счет 2 (1+1) очка и достиг юбилейной отметки.
Карлссон стал первым защитником после американца Брайана Лича, который набрал 400 очков, не проведя в НХЛ 500 матчей. Игра с «Монреалем» стала для Карлссона 498-й в лиге.
Напомним, Карлссон дебютировал в НХЛ в 2009 году. Прошлый сезон стал для него самым результативным – в 82 матчах он набрал 82 (16+66) очка при показателе полезности «–2» и 50 минутах штрафа.
Матч
Монреаль - Оттава - 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
Голы:
Уэбер (Марков), 20:26 (1:0 - бол.). Хоффман (Стоун, Карлссон), 25:22 (1:1 - бол.). Радулов (Марков, Гальченюк), 27:39 (2:1). Брассар (Стоун, Хоффман), 35:55 (2:2). Гальченюк (Марков, Уэбер), 42:08 (3:2 - бол.). Стоун (Брассар, Хоффман), 43:13 (3:3). Карлссон (Смит), 45:37 (3:4).
Место и дата
23 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция