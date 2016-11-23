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Георгий Джикия: Если мне поступят предложения от «Спартака» и «Локомотива», перейду в команду Семина

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник пермского «Амкара» Георгий Джикия в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал о своих планах на будущее, отметив, что хотел бы выступать за московский «Локомотив».

– Общаюсь с людьми, которые ждут, что я приеду играть за сборную Грузии. Но у меня личные обстоятельства: пока еще я не готов менять паспорт и становиться в России легионером. Это обсуждалось с Гаджиевым, он сказал, что если мы с Идову будем играть за другие сборные, начнутся проблемы с составом. А если мы перестанем быть востребованы в «Амкаре», то и в топ-клуб попасть будет сложно. С российским паспортом шансов в 5 раз больше. Сейчас надо хорошо закончить сезон с «Амкаром» — и тогда, возможно, появятся серьезные предложения, — сказал Джикия.

– Гаджиев говорил, что ему по поводу вас звонил Семин. А вам самому Семин еще не звонил?
– Нет. Но, может, обратится? Я пока и с Гаджи Муслимовичем об этом не разговаривал.

– Предположим, «Спартак» и «Локомотив» предлагают вам равные условия, какую команду выберете?
– А какие условия?

– 1,5 миллиона евро.
– Конечно, выберу «Локомотив». Я с детства за него болел, это мое личное. К тому же «бабки» одни и те же. Ну это так, шутка, – сказал футболист.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн евро, а его контракт с пермским клубом рассчитан до 2018 года.


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