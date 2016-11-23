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«Селтик» – «Барселона». Начало текстовой трансляции – 22.45 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов шотландский «Селтик» на своем поле примет «Барселону».

Встреча между командами состоится на стадионе «Селтик Парк» и стартует в 22.45 мск.

На данный момент подопечные Луиса Энрике занимают первое место в группе С, набрав после 4-х туров 9 очков. В активе команды Брендана Роджерса – 2 балла и последняя строчка.

Матч

Селтик - Барселона

Место и дата

23 ноября 22:45, Селтик Парк, Текстовая трансляция



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