Леонова не выступит на NHK Trophy и сделает паузу в соревнованиях

Российская фигуристка Алена Леонова, заявленная на шестой этап Гран-при NHK Trophy, не выступит в Саппоро, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Принимая во внимание состояние спортсменки после неудачного старта на этапе «Гран-при» во Франции, фигуристка и ее тренер Евгений Рукавицын пришли к решению пока воздержаться от дальнейшего участия в соревнованиях.

Напомним, Леонова, которая сегодня отмечает 26-й день рождения, заняла на Trophee de France 12-е место.

Таким образом, на «Гран-при» в Японии нашу страну будут представлять две фигуристки: Анна Погорилая и Мария Сотскова.