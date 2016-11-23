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Леонова не выступит на NHK Trophy и сделает паузу в соревнованиях

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российская фигуристка Алена Леонова, заявленная на шестой этап Гран-при NHK Trophy, не выступит в Саппоро, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Принимая во внимание состояние спортсменки после неудачного старта на этапе «Гран-при» во Франции, фигуристка и ее тренер Евгений Рукавицын пришли к решению пока воздержаться от дальнейшего участия в соревнованиях.

Напомним, Леонова, которая сегодня отмечает 26-й день рождения, заняла на Trophee de France 12-е место.

Таким образом, на «Гран-при» в Японии нашу страну будут представлять две фигуристки: Анна Погорилая и Мария Сотскова.

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