Леонова не выступит на NHK Trophy и сделает паузу в соревнованиях
Российская фигуристка
Алена Леонова, заявленная на шестой этап Гран-при NHK Trophy, не выступит в Саппоро,
сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Принимая во внимание состояние спортсменки после неудачного старта на этапе «Гран-при» во Франции, фигуристка и ее тренер Евгений Рукавицын пришли к решению пока воздержаться от дальнейшего участия в соревнованиях.
Напомним, Леонова, которая сегодня отмечает 26-й день рождения, заняла на Trophee de France 12-е место.
Таким образом, на «Гран-при» в Японии нашу страну будут представлять две фигуристки: Анна Погорилая и Мария Сотскова.
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