Давид Оспина: У нас с Чехом серьезная конкуренция, мы оба хотим выходить в основе «Арсенала»

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Оспина рассказал о своих целях, отметив, что конкуренция с Петром Чехом идет ему только на пользу.



«Моя задача – демонстрировать на каждой тренировке максимальный уровень игры. В этом вопросе всегда нужно действовать нагло. Да, у нас конкуренция с Чехом и мы оба хотим выходить в основе «Арсенала», но нужно уважать решение тренерского штаба. Петр – хороший парень. Благодаря ему, у меня нет времени расслабиться, поэтому я работаю каждый день», – цитирует игрока сборной Колумбии Goal.