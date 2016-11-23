Александр Грищук: Теперь Карякин – фаворит в борьбе за шахматную корону

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук оценил расклад в матче за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира Магнусем Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным.

«Мне кажется, что Магнус Карлсен хотел выиграть любой ценой, в связи с этим он играл как-то рискованно и нервно. Хотя Сергей Карякин не воспользовался первыми двумя шансами, которые ему предоставил норвежский шахматист, но третий момент россиянин не упустил.

Я считаю, что теперь Карякина можно назвать фаворитом в борьбе за шахматную корону. Но, безусловно, основная борьба еще впереди. У Карлсена так бывает – провалит партию, разозлится на себя и начнет играть гораздо сильнее. Хотя, это все вещи непредсказуемые – мы же не знаем, что в голове у Магнуса. Может быть, за первой неудачей пойдет и вторая…», – приводят «Известия» слова Грищука.

Напомним, Карякин одержал победу в восьмой партии, тогда как семь предыдущих завершились вничью. Девятая партия пройдет в ночь на четверг по московскому времени.