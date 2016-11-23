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Макгрегор может покинуть UFC и перейти в рестлинг

Источник:  Bleacher ReportКомментарии

Чемпион UFC Конор Макгрегор может заключить соглашение с крупнейшей американской компанией World Wrestling Entertainment, которая занимается роведением мероприятий профессионального рестлинга.

«Я думаю, это решаемый вопрос. Если WWE обратится к нам с предложением, мы готовы его рассмотреть. У нас есть желание обсудить данный вопрос», – сказал агент ирландского спортсмена Оди Аттар, слова которого приводит издание Bleacher Report.

Ранее генеральный директор WWE Пол Левек заявил, что Макгрегор был бы очень полезен организации из-за своей личности, артистизма и бойцовских навыков.

Напомним, в активе Конора 24 боя, в которых ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения.


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