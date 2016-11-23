Виталий Мутко: Требования МПК – вне рамок права и здравого смысла

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о требованиях Международного паралимпийского комитета (МПК) по восстановлению членства Паралимийского комитета России (ПКР).

«Требования действительно неадекватные, нет каких-то конкретных, адекватных претензий к сегодняшней работе нашего паралимпийского комитета, речь идет о каких-то нарушениях, которые якобы когда-то были. Вообще, на сегодняшний день непонятно, в чем вина паралимпийского комитета.

Требования МПК созвучны с требованиями к Всероссийской федерации легкой атлетики. Это попытка затянуть нас в длительный процесс восстановления. Все это, конечно, вне рамок права, здравого смысла. Но сейчас, к сожалению, такая ситуация в мировом спорте», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, с 7 августа членство ПКР в МПК приостановлено, из-за чего российские спортсмены не участвовали в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В понедельник МПК опубликовал требования по восстановлению членства ПКР, в частности обязал ПКР выплачивать по 250 тысяч евро за каждый год отстранения, а также по 125 тысяч евро в течение трех лет после восстановления членства в МПК. Кроме того, по требованию МПК из руководства ПКР должны быть исключены представители государственной власти.