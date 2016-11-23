Коннор Макдэвид: Рад, что сейчас у «Эдмонтона» светлая полоса

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал удачный старт «нефтяников» в регулярном чемпионате НХЛ.

- Я уже как-то говорил, что в этой лиге все идет сериями. Порой появляются голевые моменты, ты создаешь их для партнеров, но шайба не идет в ворота. А бывает, что залетает все. Порой это кажется странным, но я рад, что сейчас у нас светлая полоса, - передает слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Чикаго Блэкхокс» (5:0) на счету капитана «Эдмонтона» две результативные передачи. Всего в этом сезоне в активе Макдэвида 24 (8+16) очка.

«Эдмонтон», набрав 23 очка в 20 встречах, занимает 3 место в Западной конференции.