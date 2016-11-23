«Бостон» забил 20 000-й гол в НХЛ
«Бостон» достиг
отметки в 20 000 голов в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом»
(2:4).
Примечательно, что юбилейную шайбу забросил форвард Дэвид Бэкес, предыдущие десять сезонов выступавший за «блюзменов».
На восьмой минуте первого периода Бэкес добил шайбу в ворота «Сент-Луиса» после броска защитника Тори Крюга.
Добавим, что первым клубом, забившим 20 000 голов в НХЛ, стал в 2009 году «Монреаль».
The Bruins just became the second team in NHL history to reach 20,000 goals. pic.twitter.com/sWTXTDnsEP— Boston Bruins (@NHLBruins) November 23, 2016
Матч
Бостон - Сент-Луис - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
Голы:
Бэкес (Крейчи, Крюг), 7:44 (1:0 - бол.). Лехтеря (Тарасенко, Парайко), 23:23 (1:1). Мур (Нэш), 28:59 (2:1 - мен.). Бортуццо (Берглунд, Парайко), 33:59 (2:2). Штястны (Шварц, Якупов), 36:11 (2:3). Лехтеря (Берглунд, Перрон), 58:44 (2:4 - п.в.).
Место и дата
23 ноября 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция