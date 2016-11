«Бостон» забил 20 000-й гол в НХЛ

«Бостон» достиг отметки в 20 000 голов в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (2:4).

Примечательно, что юбилейную шайбу забросил форвард Дэвид Бэкес, предыдущие десять сезонов выступавший за «блюзменов».

На восьмой минуте первого периода Бэкес добил шайбу в ворота «Сент-Луиса» после броска защитника Тори Крюга.

Добавим, что первым клубом, забившим 20 000 голов в НХЛ, стал в 2009 году «Монреаль».

The Bruins just became the second team in NHL history to reach 20,000 goals. pic.twitter.com/sWTXTDnsEP