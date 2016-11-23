Евгений Малкин: Без Стэмкоса Кучерову станет тяжелее
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал журналистам, что лучшим российским хоккеистом в НХЛ сейчас является нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров.
- Лучший сейчас - Никита Кучеров. Сейчас, когда выбыл Стэмкос, его ждет еще больше игрового времени. Если он с ним справится, то будет показывать отличную игру. Хотя, в принципе, он ее уже сейчас демонстрирует. Конечно, без Стэмкоса ему станет тяжелее. Но, считаю, все в его руках, - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в 19 матчах нынешнего сезона Кучеров набрал 23 (9 + 14) очка.
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